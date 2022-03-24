في أي وقت الموسم الثاني الذي طال انتظاره من العرض الأول لفيلم «بريدجيرتون»؟

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

يصل العرض الأول للموسم الثاني الذي طال انتظاره من Bridgerton، سلسلة Netflix الناجحة، أخيرًا. سيفتن الجمهور مرة أخرى بالمراحل والأزياء العظيمة لسنوات ريجنسي في المملكة المتحدة، ولكن بدلاً من الحب بين دافني (فيبي دينيفور) ودوق هاستينغز (ريجي جان بيج، الذي لا يعود في الفصول الجديدة)، هذه المرة سيكون التوتر الدرامي تعيين في مثلث الحب.

ابتداء من يوم الجمعة 25 مارس، هذه السلسلة الرائعة - النتيجة الأولى لاتفاقية تجارية طويلة الأجل بين المنصة و Grey's Anatomy, فضيحة واختراع آنا الخالق شوندا رهيمز - ستقدم كشف النقاب عن الفيكونت أنتوني (جوناثان بيلي), الذي يرغب في الهدوء والنضج والعثور على زوجة، على الرغم من أن مشاعره لا ترافقه. يبدأ في محاكمة إدوينا (Charithra Chandran)، الوافد الجديد من الهند مع عائلته، ودون أن يدرك ذلك سيقع في حب أخت الشابة، كيت (سيمون آشلي)، التي تركز على ما يبدو كل ما يكرهه، وينظر إليه بعدم ثقة مماثل.

من صنع كريس فان دوسن، سيكون هذا الموسم الثاني مليئًا باللحظات غير المريحة، الكوميدية وليس كثيرًا، للأبطال الثلاثة. في أي وقت يمكنك البدء في عيشهم، اعتمادًا على مكان وجودك في أمريكا اللاتينية؟

المكسيك: 2:00 صباحًا

بيرو: 3:00 صباحًا

كولومبيا: 3:00 صباحًا

الإكوادور: 3:00 صباحًا

بوليفيا: 4:00 صباحًا

يركز الموسم الثاني على مثلث الحب. (نيتفليكس)

فنزويلا: 4:00 صباحًا

باراغواي: 4:00 صباحًا

بورتوريكو: 4:00 صباحًا

تشيلي: 5:00 صباحًا

الأرجنتين: 5:00 صباحًا

أوروغواي: 5:00 صباحًا

سيفتن الجمهور مرة أخرى بالمراحل والأزياء العظيمة لسنوات ريجنسي في المملكة المتحدة. (نيتفليكس)

خلفية هذه القصة التي تم إصدارها في نهاية عام 2020 هي حياة عائلة بريدجيرتون، التي شكلتها السيدة فيوليت (روث جيميل)، فيكونتيسة وأرملة بريدجيرتون، وأطفالهم الثمانية: الأولاد أنتوني، بنديكت (لوك طومسون)، كولين (لوك نيوتن) وغريغوري (ويل تيلستون) , و النساء دافني, إلويس (كلوديا جيسي), فرانشيسكا (روبي ستوكس) و الياسينث (فلورنس هانت). يأخذون الجمهور من خلال قاعات الرقص في مايفير, حي لندن الحصري, وقصور بارك لين, مع شكليات اجتماعية ومسرحيات قوتهم.

سيتناول الموسم الثاني أيضًا ذهابًا وإيابًا من Featheringtons، الذين يجب أن يرحبوا الوريث الجديد للعائلة، وقصة بينيلوبي (نيكولا كوغلان)، أحد أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في المسلسل، والذي يحتفظ بمعلومات المقربين منهم ليتم نشرها في إحدى الصحف ثرثرة.

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