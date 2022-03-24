كارلا تارازونا تقبل اعتذار إيزابيل أسيفيدو العلني: «أن يخطئ إنسان»

على الرغم من أن إيزابيل أسيفيدو وكريستيان دومينغيز أنهيا علاقتهما الرومانسية لما يقرب من ثلاث سنوات، لم يضيع كارلا تارازونا أي وقت لمواصلة مهاجمة «تشابيليتا» الشعبية بزعم تورطها في علاقتها مع كومبيامبيرو.

ومع ذلك، وصلت هذه المواجهة إلى نهايتها اليوم، عندما استخدمت الراقصة كاميرات Amor y Fuego لمخاطبة مضيف التلفزيون والاعتذار إذا جعلتها تشعر.

سمعت كلمات إيزابيل أسيفيدو كارلا تارازونا نفسها، التي وافقت على الرد على دعوة المجلة للرد مباشرة على الاعتذارات العامة التي أرسلها لها «عدوها» رقم واحد لعدة سنوات.

وبعيدًا عن استجوابها أو الاستمرار في مهاجمتها، أخذ مضيف الراديو الاعتذار بطريقة جيدة وقرر أن يغفر لـ «تشابيليتا»، مشيرة إلى أنها أنهت العداوة التي كانت لديهم لعدة سنوات.

«إن الخطأ هو إنسان، لقد ارتكبنا جميعًا أخطاء في مرحلة ما من حياتنا. الآن لدي عائلة مكونة، زوج رائع يدعمني دائمًا، أطفالي... سأقوم أيضًا بإنهاء كل هذا. أخبر إيزابيل أن الاعتذارات العامة مقبولة ».

في وقت آخر كشفت كارلا تارازونا عن الأسباب الحقيقية التي جعلتها مستاءة من إيزابيل أسيفيدو، مشيرة إلى أن موضوع الخيانة الزوجية لم يكن أكثر ما أزعجها، ولكن كيف حدثت الأمور في ذلك الوقت.

«أريدك أن تفهم شيئًا... ربما طوال هذا الوقت لم يكن موضوع 'أخذتني بعيدًا أو لم تأخذني '؛ ما يؤلمني دائمًا هو كيف حدثت الأمور، لم أتصرف معها بشكل سيء... لطالما قلت «لماذا لا تقول الحقيقة». أعتقد أنه، في النهاية، كل شيء أكثر من واضح اليوم. وآمل مخلصا أن نكون جميعا سعداء في الحياة التي يعيشها كل واحد».

كما اعتذرت إيزابيل أسيفيدو لوالدتها

ظهرت إيزابيل أسيفيدو في البرنامج Amor y Fuego لإعطاء تفاصيل عن علاقتها الرومانسية مع كريستيان دومينغيز لعدة سنوات. بحسب الراقصة, تأسف لأنها كانت مع cumbiambero, لأن والدتها حذرتها مما سيحدث إذا وافقت على أن تكون معه.

لم تستطع إلا أن تنكسر عند التعليق على هذا الموضوع لأنها تذكرت أن والدتها كانت معها خلال الأوقات الجيدة والسيئة، لذلك اعتذرت لها أيضًا، خاصة لعدم الاستماع إليها في ذلك الوقت.

وأضاف: « لسوء الحظ لم أستمع إلى أمي، حذرتني أمي عدة مرات، ولم يقبلوه في منزلي، وفي ذلك الوقت كنت متحمسًا حقًا، ووقعت في الحب، واستمعت للتو إلى كل ما قاله لي ».

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