نفت Totalplay تخريب الشبكات المتنافسة

بعد مزاعم التخريب من قبل شركة خدمات الإنترنت والهاتف في إيرابواتو، غواناخواتو، وفي منطقة حضرية في مونتيري، نفت توتبلاي هذه المعلومات وأصدرت بيانا:

ترفض Totalplay بشدة الادعاءات الخبيثة بالتخريب المزعوم التي تم تداولها على الشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة.

قبل بضعة أيام, تم نشر شكوى مواطن في العديد من وسائل الإعلام حول الإجراءات المتعمدة المزعومة من قبل رجل تم تحديده كموظف في Totalplay للتأثير على البنية التحتية وتبرير فشل المنافسة, في Irapuato, غواناخواتو.

تم تناول المذكرة بشكل مثير للريبة من قبل العديد من المستخدمين على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك وسائل الإعلام التي لم تؤكد المعلومات، واغتنمت الفرصة للشكوى من العلامة التجارية، واتهمت مالك الشركة والدفاع عن المنافسين.

(الصورة: Totalplay TV)

وفقًا لتصريحات توتبلاي، اتصل فريقها القانوني على الفور بمدير المقاطعة، الذي تابع الحادث في جميع الأوقات ورافق الموظف إدغار «N» إلى المحكمة المدنية التي أحيلت إليها القضية. هناك، تقرر أن الشكوى لم تستمر بسبب نقص الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يُزعم أنهم أشاروا إلى قطع الألياف، لم يحضروا المحكمة، ولم يقدموا أدلة ولم يقدموا أي اتهامات.

أكد مديرو Totalplay على أهمية إنكار المعلومات المضللة الناتجة عن التكتيكات غير الأخلاقية من جانب المنافسة وينكرون بشكل قاطع الادعاءات ضد الموظف، الذي كان في وقت التسجيل المتداول على الشبكات، يحضر لفشل في المنطقة ناتج عن حادث في الألياف البصرية من Totalplay.

وخلصوا إلى القول: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل خدمة لعملائنا، الذين يتم الحفاظ على تفضيلهم بجودة منتجاتنا، وليس بسبب المزالق المزعومة، دون أي دليل، التي يتم الترويج لها في الشبكات ووسائل الإعلام لمجرد تشويه سمعتنا».

على الشبكات الاجتماعية، حتى المستخدمون كشفوا عما كان سيحدث بالفعل وأفادوا أن الشركة التي اتهموها بالتخريب في كثير من الأحيان بها عيوب مماثلة:

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