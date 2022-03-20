أفضل أفلام روبرت باتينسون وفقًا لـ Rotten Tomatoes

ارتفع روبرت باتينسون إلى الشهرة عندما لعب دور البطولة في فيلم توايلايت (توايلايت) استنادًا إلى الروايات التي كتبها ستيفيني ماير. انتشرت موجة المعجبين حول العالم بطريقة جعلت ما بدا وكأنه فيلم مصاص دماء رومانسي بسيط انتهى به الأمر في ملحمة أعطتهم الدفعة التي افتقروا إليها في مهن باتينسون وزميلته في فريق التمثيل، كريستين ستيوارت (التي تم ترشيحها حاليًا لجائزة الأوسكار للعب دور ليدي دي في الفيلم). سبنسر).

بعيدًا عن أن يتم حمامة دور إدوارد كولين (اسم مصاص الدماء الذي أحب الإنسان بيلا سوان الذي لعبه ستيوارت)، تحول باتينسون إلى صنع أفلام غالبًا ما تكون بعيدة عن الاستهلاك الشامل حتى وصول تينيت وباتمان.

يحلل موقع Rotten Tomatoes مراجعات الأفلام ويجمع نسبة مئوية من المراجعات ضد الأفلام وضدها. مع الأخذ في الاعتبار تحليلهم، إليك قائمة بالألقاب الأفضل تصنيفًا في مهنة هذا الممثل الذي يضيء الآن في The Batman.

ذا روفر (66%)

تم تقديم هذا الفيلم في عام 2014 في مهرجان كان السينمائي وحقق قبولًا بنسبة 66٪ وفقًا لـ Rotten Tomatoes. تمكنت روفر من وضع باتينسون كوعد كبير يتجاوز توايلايت. هذه قصة بائسة تدور أحداثها في منطقة صحراوية في أستراليا. إنه يتحدث مؤقتًا، بعد عشر سنوات من انهيار الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. شخصية باتينسون هي شخصية الرجل الذي سيتعين عليه مواجهة فكرة أن يكون وحيدًا في العالم. تحرك أدائه أكثر بكثير من المؤامرة نفسها وحصل على أفضل المراجعات لعمله.

الري (الملك، 70٪)

فيلم من بطولة تيموثي شالاميت، الذي يلعب دور هنري الخامس في نيتفليكس والذي يظهر قبولًا بنسبة 70٪. هنا لعب باتينسون شخصية دوفين، حيث كان عليه استخدام اللهجة الفرنسية وارتداء الشعر الأشقر. كان دوفين له رجل مختل تمكن من أسر الجمهور وكذلك النقاد الذين سلطوا الضوء على عمله في هذا الفيلم.

هاي لايف (73%)

« باتينسون دقيق ومتطلب ولا يمكن التنبؤ به كما كان من أي وقت مضى، وهو ينقل الوحدة العميقة والقدرية المستقيلة مع القليل جدا من الحوار لمساعدته». هكذا وصفوا دور هذا الممثل من صحيفة الجارديان. هاي لايف (2018) من إخراج كلير دينيس وجمع شمل باتينسون مع الممثلة الفرنسية جولييت بينوش (شوكولاتة). هناك يلعب الممثل دور مونتي، وهو رجل يعيش على متن سفينة فضائية أرسل إليها لأنه حكم عليه بالإعدام.

تينيت (83%)

عانى هذا الفيلم من التأخير بسبب الوباء، لكنه أخيرًا كان وقته في دور السينما. هنا يتم إخراج باتينسون من قبل أحد أعرق المخرجين في هوليوود، كريستوفر نولان (الذي هو الآن في خضم صنع أوبنهايمر، مبتكر القنبلة الذرية، بطولة سيليان ميرفي من بيكي بلايندرز). في هذا الفيلم، لعب باتينسون رجل إنجليزي بنبرة هادئة، حتى أنه يحملها في معظم مشاهد الحركة. حصلت على 83٪ من المراجعات الإيجابية.

باتمان (85%)

أحدث أعماله، التي خاطر فيها بإعطاء الحياة للبطل الخارق باتمان تحت إشراف مات ريفز. كان هناك الكثير لتخسره ولكن الكثير ليكسبه، وقرر باتينسون، مرة أخرى، مواجهة التحدي. كانت النتيجة واحدة من الأفضل والمراجعات مصحوبة بإبهام حتى عمله كما بروس واين، الرجل الذي يراقب سلامة مدينة جوثام عندما يرتدي بدلة باتمان.

Z: المدينة المفقودة (المدينة المفقودة من Z، 87٪)

إنها قصة مغامرة تم عرضها لأول مرة في عام 2016 حيث رافق باتينسون تشارلي هونام وتوم هولاند وسيينا ميلر، من بين آخرين. يتتبع هذا الفيلم قصة المستكشف الإنجليزي، بيرسي فوسيت (هونان)، بينما يلعب باتينسون دور العريف هنري كوستين. تحكي المؤامرة مغامرات استكشاف البرازيل، حيث يصل هؤلاء المغامرون بحثًا عن Lost City Z في منطقة الأمازون.

طفولة القائد (88٪)

أحد الأفلام التي صورت روبرت بمؤامرة مكثفة، في بعض الأحيان شريرة بجو ساحق. يلعب الممثل هنا صحفيًا له وجه مخفي آخر سيتم الكشف عنه مع تقدم الفيلم. تحكي المؤامرة طفولة زعيم فاشي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. يجمع واحدة من أفضل علامات عمله لتصل إلى 88٪ من الطماطم الفاسدة.

الوقت المناسب: فيفيندو آل ليميت (90٪)

أحد أفضل عروض باتينسون التي يلعب فيها دور كوني، سارق بنك. كانت مراجعة الصحيفة الإنجليزية The Observer قاطعًا وسلطت الضوء على عمل الممثل: « باتينسون مقنع تمامًا مثل كوني بعيون مانسون، قوة متلاعبة للطبيعة (بالتناوب رائعة ومثيرة للاشمئزاز ومثيرة للشفقة) تترك درب الدمار في أعقابه».

الفارو (96%)

فيلم أبيض وأسود من إخراج روبرت إيغرز يقدم فيه روبرت باتينسون أحد أفضل العروض في حياته المهنية إلى جانب ويليم دافو. تظهر القصة اثنين من حراس المنارة في نيو إنجلاند الذين تركوا لخير الله بينما يفقدون القليل من العقل الذي تركوه. إنها تجتاح، ساحقة وفي بعض الأحيان يائسة. كان النقد بالإجماع تقريبًا ورافقه العديد من الجوائز. بلا شك، أحد أفضل أدوار باتينسون.

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