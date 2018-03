"Fue el único hombre que me hizo ver llorar a mi papá cuando lo vio de frente, en vivo, en la pelea entre Ray Sugar Leonard y Tommy Herns, en Las Vegas, en el año '81", rememoró al astro. Y agregó: "¿Así que cómo no voy a sentir esta pérdida, si es lo que más admiraba mi viejo? En el rin era un bailarín. Seguramente se fue porque ya no podía darnos más felicidad, porque cada vez que subía a un ring la rompía. Mi sentido pésame a su familia".