There is no greater adventure than getting to our Seven Sisters Waterfalls. 📷: Kyle Wicomb #PureGrenada #DiscoverGrenada . . #eco #adventure #nature #exploremore #trip #travelmore #vacationgoals #instadaily #hiking #waterfalls #letsgosomewhere #rainforest #island #paradise #travel #vacation #photography #photooftheday #passionpassport #crewlife #caribbean #grenada #getaway #follow #love

A post shared by Pure Grenada (@puregrenada) on Nov 30, 2016 at 1:49pm PST