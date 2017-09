Es importante aclarar que si a una persona la ven fumando en el avión, se tomarán medidas al respecto luego de aterrizar. "Lo primero que tenemos que hacer ante una situación como esta es asegurarnos de que no se cause un incendio", aseguró la tripulante de cabina Tracy Sear en una entrevista con el New York Times en el año 2015. "Posteriormente le debemos hacer saber al pasajero que lo que está haciendo está prohibido y lograr que acate las normas. En general, las autoridades van a estar esperando cuando el avión aterrice".