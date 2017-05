La obra de Maya Hayuk, nacida en Baltimore es conocida por su arte geometrico con búsqueda de la psicodélia en sus obras de arte y lleno de color, en una entrevista con el diario The Guardian dijo "no me identifico como artista callejera porque comencé a pintar afuera mucho antes de que se acuñó el término". Se estima que 2 millones de turistas tomaron foto con su obra.