Una de ellas es Women Away Viajes, fundada por Mariela Stimolo, una empresaria de 45 años a la que se le ocurrió la idea de la manera más curiosa, según contó en una charla con Infobae. "Hace un par de años viajé al casamiento de mi hermana en Londres, sin mi familia. La verdad es que me sentía muy culpable, dejando a mis dos hijos pequeños, pero Diego, mi marido, sabiamente me dijo: 'No los abandonás, se quedan conmigo'. Ahí me di cuenta de que yo me estaba poniendo mi propia limitación. El viaje estuvo increíble y, a la vuelta, los chicos estaban enteros, alimentados y felices. Padre e hijos habían encontrado un espacio en donde se divirtieron, fueron cómplices y lo pasaron muy bien. Y yo volví con toda la energía renovada".