Pero, cuáles son los puntos en común entre aquel inmigrante italiano, Primo Capraro, con este ex banquero que se convirtió impensadamente en un empresario hotelero y consiguió rescatar al Correntoso, conservando la esencia de sus pioneros? "Me siento identificado con ellos en jamás mirar para atrás: no tenía tiempo de hacerlo, ni de mirar los riesgos. Capraro tenía la juventud necesaria pero no tenía un peso: veía un mundo que no había visto en Europa y acá le regalaban la tierra. Era gente con mucho coraje y tenían mucha visión de futuro. No hay que ir para atrás, ni para tomar envión. Creo que tengo la misma sensación de progreso y de logro", afirma Laurence.