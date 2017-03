The New England Journal of Medicine estudió cinco aerolíneas. De 11.900 emergencias durante diferentes vuelos entre los años 2008 a 2010, sólo 36 resultaron en la muerte del pasajero. ¿Qué ocurre en este caso? La manera en la que los tripulantes de cabina reaccionan ante la situación y los procedimientos que siguen varían de acuerdo a los eventos que llevaron a la tragedia.