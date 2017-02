Manchester by the Sea, es una pequeña ciudad en Cape Ann, y por ella el filme lleva su nombre. Esta historia de dos hermanos y una tragedia para la que las palabras no alcanzan para describir encuentra en su ubicación un espíritu singular. El filme es a su vez un tributo a la costa de Massachusetts y a sus habitantes. Sus faros, sus muelles y su encanto son los ingredientes esenciales que le dan su carácter único.

Waking up in #gloucester #morning #ocean #boats #skyporn Una publicación compartida de Forrest Frazier (@forrestfrazier) el 27 de Ago de 2016 a la(s) 5:41 PDT