Para aquellos que sigan prefiriendo el papel, hay muchísimas guías de muy buena calidad para distintos destinos en Europa. Aunque tiene sus años, "The Complete Idiot's Planning your Trip to Europe" (para los que se manejan en inglés) es bárbara porque como su nombre indica está hecha para novatos. La colección de guías visuales de Peugeot es excelente, lo mismo que las Michelin y las de Horacio De Dios con varias ciudades emblemáticas. De nuevo, para los que manejan inglés pueden entrar a The Lonely Planet y comprar por USD 11 la versión e-book de "The Best Things in Life are Free" en donde se describen maravillas completamente gratis en ciudades de todo el mundo.