La posada protagonista de la serie, The Rauburn House, no es otra que The Moorings Village and Spa ubicada en el 123 de Beach Rd. El lugar ofrece una variedad de cuartos, alguno de los cuales se observan en la serie también. El lugar no es barato, pero, para los fanáticos de la tira, se puede tomar algo en The Beach Café que también aparece en el show o comer en "Pierre" el restaurante que el problemático Danny aspira a conducir para encubrir uno de sus sucios negocios.