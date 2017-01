Ricardo y Marcela Rodal son el matrimonio que fundó el exótico hotel "El Refugio" en el 2001. Es difícil conseguir habitación, ya que turistas de todo el mundo están ansiosos de visitar esta playa donde los prejuicios no existen, y donde la desnudez es moneda corriente. Pero, obviamente, el nudismo no es obligatorio, y permite que los curiosos, o lo que todavía no se animen, experimenten la sensación de estar rodeados de gente desnuda antes de probarlo por sí mismos.