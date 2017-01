Lo cierto es que el overbooking no es ningún error, sino una práctica muy común. Aunque al cliente no le haga ninguna gracia, el overbooking ocurre porque aumenta las ganancias mientras que permite que las compañías optimicen sus recursos. Saben que no todos llegarán a sus citas, reservas o vuelos, por lo que disponen de más de los que realmente tienen para ofrecer.