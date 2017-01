Hoy más que nunca, la gente prefiere no despachar y llevarse un carry-on arriba del avión. Por este motivo, para que haya lugar para todos, se recomienda colocar el bolso de manera vertical y no horizontal en el compartimento superior, y si es de menor tamaño, ubicarlo bajo el asiento delantero. Esto, obviamente, no aplica en los asientos ubicados en la salida de emergencia.