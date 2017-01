En ese momento, la idea todavía no había madurado lo suficiente, y no estaba claro qué se ofrecía y qué estaba incluido o no. Hoy, los grandes hoteles en destinos paradisíacos, desde Cancún hasta Punta del Este, se unieron a esta modalidad hotelera a la que cada vez más turistas se suman, para vivir sus vacaciones de una manera relajada, sin estar preocupándose por gastos extra que pueden amargar hasta al viaje más dulce. Incluyen de todo, desde transfers del aeropuerto al alojamiento hasta tratamientos de spa.