"En el caso de la dieta de Diego Armando Maradona, no fue conseguir que él baje de peso, sino que corrigiera los parámetros que lo llevaron a los excesos y a la inflamación. Como siempre digo: se adelgaza comiendo. Por lo tanto, comer más seguido, no haciendo ayunos prolongados. Ordenando el esquema alimentario. Si no se come durante todo el día y sí a la noche, por más que la dieta sea hipocalórica, se fabricará mayor tejido graso en comparación al tejido magro", explicó a Infobae el médico especialista en anti-aging.