– Saber que la restricción en sí misma es el peor consejo posible. De donde deducimos que la comida no es tu enemigo, sino tu principal aliado.

– Aprender y conocer la familia de nutrientes que la biología necesita.

– No olvidar que la idea es mezclar, por lo menos, tres nutrientes. Cuando la gente come bien, consume nutrientes, deja de comer porquerías, lo que ayuda a adelgazar.

– Poner atención donde se requiere. Tenemos 4 comidas para "recetarnos" así como te recetan un antibiótico. En la otra mano tenemos la actividad física con sus diferentes acciones terapéuticas.

– Por ultimo nunca olvidar de naturalizar el placer. Los humanos también comemos por placer y uno no puede recortar algo que atraviesa la vida humana. Por algún motivo extraño un altísimo porcentaje de la gente se vincula con la comida con una lógica blanco o negro, o todo bien o todo mal, y ése es un mal pronóstico en el evolución del tratamiento del sobrepeso.