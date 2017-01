No se trata de ser excesivamente formales, sino de ser amables y respetuosos, educados con el otro, saber recibir a los clientes. Pero, ojo, que esto no implica que del otro lado, quien se sienta a la mesa o hace el pedido, no deba corresponder de igual manera. Si uno quiere ser bien tratado, debe alimentar ese breve vínculo y tratar con igual respeto a quien le sirve.