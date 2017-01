"Para muchos consumidores, el pan o los cereales son suficientes para sentir que se incluyeron los granos enteros en la dieta. Pero por lo general estos productos se hacen con muy pocos granos", explicó Bonnie Liebman, directora del área de nutrición en el Center for Science in the Public Interest en Estados Unidos. Lo importante es averiguar qué porcentaje de un producto se hace realmente con granos enteros, lo cual no siempre es fácil. Si dice que está hecho de "100% granos enteros", eso es una señal prometedora.