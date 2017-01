Sin embargo, advierte que "no existe ningún alimento mágico para bajar de peso. Si la persona lo desea puede incorporar las bayas a su dieta habitual pero no por ello bajará más de peso que una persona que no las incorpore, siempre teniendo en cuenta que se realiza una alimentación saludable. No es conveniente obsesionarse con ningún alimento. Todo se debe acompañar con una alimentación y modo de vida saludable".