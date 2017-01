Los alimentos ricos en proteína y consumidos en cantidad causaron que las moscas durmieran el doble en un período de 40 minutos después de una comida, que lo que dormirían normalmente si no hubieran comido nada. Por otro lado, las comidas con alto contenido de sal también aumentaban la cantidad de sueño de las moscas aproximadamente en la misma medida. Las comidas con alto contenido de azúcar, sin embargo, no cambiaron los patrones de sueño de las moscas en absoluto en comparación con sus patrones de sueño después de no comer.