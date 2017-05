-La hora del paseo: Todos los perros necesitan salir a caminar todos los días aunque vivan en una casa con jardín. De esa manera estará activo, podrá realizar ejercicios, pero sobre todo estará contento. No sacarlo a caminar significa que no gastará energía y esa energía puede utilizarla en correr a dentro del departamento y quizás pueda llegar a romper cosas. Lo ideal es pasearlo por la mañana al menos 45 minutos y por la tarde otro tiempo más. Si en ese tiempo de caminata no desea hacer sus necesidades, habrá que sacarlo cuando sienta ganas.