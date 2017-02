El insólito hecho ocurrió a mediados de la década de los ochenta. Un perro llamado P.H. Vazak estuvo entre los candidatos a ganar un Oscar en la ceremonia de 1985. Su elección no fue por sus dotes actorales, no se trató de un can que encariñó al público frente a las cámaras, como la collie Lassie, el san bernardo Beethoven o el terrier Uggie. El can en cuestión estuvo nominado en la categoría de mejor guión.