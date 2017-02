Este particular shih tzu sin dudas se gana el puesto número uno en popularidad. Con más de 2 millones y medio de seguidores, su simpatía y gracia no deja de hacer sonreír a quien ve su perfil. Es un perro con suerte ya que fue rescatado de grande de las calles de New york. Sus actuales dueños lo encontraron en muy mal estado y tuvieron que sacarle los dientes, por tal motivo la lengua le sobresale de su boca. Sin duda su pasado trágico hoy le da una recompensa al ser la mascota más querida por la gente.