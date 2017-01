"Estaba en la plaza cuando de repente vi a un perro en muy malas condiciones de salud. La sarna le había tomado gran parte del cuerpo, entonces improvise e hice una correa con una cinta de peligro que encontré tirada. No sabía bien que hacer y llame a una de mis empleadas para que venga a buscarlo. En ese momento la idea de dejarlo en la oficina no estaba en mis planes, pero Benjamín supo ganarse su lugar" contó a Infobae Mario Daniel Tatarsky, Apoderado de Ciudad de Quilmes Apart Hotel.