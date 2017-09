En esta oportunidad, apuesta por el rock and roll y el espíritu más rebelde rompiendo con el clasicismo de la marca. "Gigi y yo queríamos que esta temporada fuera glamorosa pero más atrevida. Nos divertimos mucho diseñándola. Siempre he considerado a Gigi un ícono de moda y con esta tercera colección cápsula consigue desdibujar los límites entre moda y rock and roll", resaltó el reconocido diseñador.