Frustada pero decidida a no ir en contra de sus salud decidió dejar atrás su sueño y no participar del certamen. "No creo que deban decir eso, es horrible. Esa delgadez no es un buen modelo a seguir. Están dañando a las jóvenes diciéndoles que son gordas. Hace diez años me habría tomado esto en serio. Devolví mi título porque no voy a apoyar una competición que haga esto a la gente", puntualizó la joven de 28 años.