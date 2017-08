Infobae consultó al diseñador argentino -César Juricich- para analizar de pies a cabeza el look. "Awada está con un look de mucho pantalón ultimamente", señaló. "En este caso dejó el pantalón ancho y lo reemplazó por un chupín. Tal vez, si bien era un evento relajado, estaba demasiado cool, demasiado tranquila". Y agregó: "Si bien yo no soy partidario del colorado con negro -que da un look español o arrabalero- le queda bien, incluso con el detalle de la cartera chica. Está apropiada".