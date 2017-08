¿Como usarla? Llenarla con agua caliente de la canilla o ponerla a hervir, la temperatura tiene que rondar los 40 grados, se aprieta la bolsa para evitar tener aire dentro y ponerle el tapón para asegurar que no pierda agua. No se debe poner directamente sobre la piel porque puede provocar irritaciones o quemaduras no deseadas, se recomienda envolverla con una toalla para hacer disminuir la temperatura. Luego se aplica por 20 ó 30 minutos en la zona que se tenga el dolor y si se enfría volver a calentarlo.