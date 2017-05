En una entrevista con Business of Fashion, Deacon habló días atrás de su reciente creación: "Todo el vestido está hecho a mano, y por eso en realidad no ves una sola costura". "Tiene un movimiento increíble", aseguró y aunque no reveló mucho acerca de sus conversaciones con Pippa en el diseño del vestido, reconoció: "Ella tiene un gran ojo, ella sabía lo que quería". La novia lució un velo largo, también por delante, con detalle de pedrería y sujeto con una tiara, cuyo precio es de 2300 euros. Un look que combinó con un ramo de flores blancas con ligera caída. Las alianzas son de Cartier.