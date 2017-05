No se trata de un nuevo peinado sino un viejo look que vuelve a ganar fuerzas en terrenos jamás pensados. Conocido como half bun up -lo que se traduce como rodete de moño- invade los eventos más sofisticados. Lo lució Kendall Jenner para la afombra roja de la fiesta de Victoria's Secret pasando por Ashley Olsen hasta Jennifer Lopez para producciones de moda.