No repite outfits: para cada ocasión estrena un look con guiños fashionistas. "Se cambia hasta tres veces al día", resaltó Bogani. "Un domingo fui a tomar el té a su casa y me recibió con un vestido durazno que le había confeccionado tiempo atrás, me sonrió y me dijo 'Todavía me entra'. Fue la única vez que la vi con el mismo modelo dos veces", detalló.