Así funciona este cíclico mundo de la moda en el que un jean no es simplemente un par de pantalones, en el que una y otra vez las prendas se reinventan. ¿O acaso no se escucha cada comienzo de temporada a mujeres repetir frente a un guardarropas repleto: "No tengo que ponerme"? Claro, no es lo mismo un desgastado que uno roto o uno de cintura alta y menos aún que un oxford. Porque de eso se encarga la maravillosa industria: una prenda nunca sea suficiente.