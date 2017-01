Tal es el caso de la modelo Paula Chavés- que es fanática de esta prenda- "acababa de tener a Baltazar, había engordado 35 KG y le costo bajar, vio las mallas y me confesó que diferentes marcas le habían mandado su colección para que disfrute del verano, pero que no podía ponerse ninguna. Le envíe una y me llamo feliz 'Me siento Gisele Bündchen, es maravilloso este invento es alucinante'", dijo Cyrulnik