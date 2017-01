Este fue mi look para el #MDQModaShow2017 Elegí un vestido lencero by #me ✌🏻y zapatos de @alexandermcqueen Gracias @leo.cosenza por el nuevo styling para mi pelo #moda #hautecouture #white #dress #style

A photo posted by Veronica de la Canal 👑🎀 (@verodelacanal) on Jan 6, 2017 at 1:18pm PST