"Me siento agradecido que me consulten, así como lo hago con Charly o con Adrián Suar desde hace años. No puedo atender a más gente de manera personal porque esto requiere dedicación. No se trata solamente de la vestimenta. En mis locales todos los vendedores están preparados para asesorar. Cuando asesoras y no vendes esa persona vuelve de por vida".