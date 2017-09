"El dato puede ser un servicio", explicó. El relevamiento climatológico y el cruzamiento de información puede ser útil para optimizar la eficiencia de una huerta, por ejemplo. Trajo a colación, también, cómo un censo demográfico puede hacer referencia a cada individuo. Encontró una mirada diferente de un censo de los Estados Unidos basado en las familias. En ese caso, los datos "nos dan la oportunidad para centrarnos en las personas a las que les queremos hablar". "No son un proyecto, no son un espejo. Están hablando de mí", resumió la profesional, licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y Master en Media and Communications en London School of Economics and Political Science.