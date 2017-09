Creo que estamos siempre nadando entre dos aguas: para los diseñadores no somos lo suficientemente industriales, somos demasiado extravagantes, demasiado artísticos. Y a veces tengo la sensación de que para el mundo del arte no somos lo suficientemente estrictos en lo que hacemos, no construimos una imagen por ejemplo, de que trabajamos solo en new media art, solo en impresiones experimentales en 3D o solo en realidad virtual. Nosotros hacemos lo que queremos. Y esto en general les causa asombro pero también los desconcierta que no respetemos determinadas reglas sobre cómo hay que ser en diseño, en arte o en investigación.