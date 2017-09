Yo era un director de proyecto en IBM en los '90 en el Silicon Valley, en plena explosión de las punto com. Al final de esa década tuve una crisis personal en la que sentía que quería más de la vida. Un día, renuncié a mi trabajo y me fui al desierto. Me bajé en el medio de la nada y enterré mi Rolex en la arena. Sentí ganas de no volver más hasta haber logrado deshacerme de todas esos objetos materiales -para los que vivía- y tratar de descubrir otras cosas de la vida. Lo que hice fue volver a universidad, me puse a estudiar geografía y ciencias del ambiente.