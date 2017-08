Es una compañía que desarrolla software. Su objetivo es ayudar a los productores de eventos a que puedan generar ingresos de los asientos que no venden. Partí de ver un problema que es que, en promedio, un 35% de la capacidad de las entradas de los espectáculos, no se vende. Y esto vale tanto para eventos deportivos, musicales o teatrales. Son asientos que quedan vacíos en el estadio, dinero que se pierde. Muchos productores están buscando la manera de ver cómo pueden optimizar las ventas. A partir de allí, y de algo que yo mismo padecí como espectador – estar en malas ubicaciones y ver mejores asientos vacíos pero no poder cambiarme – es que decidí crear Dapos y ofrecer la posibilidad de subastar los asientos que quedaron vacíos.