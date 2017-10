El fenómeno se llama transferencia de rasgos espontáneos. Las personas asocian los adjetivos que se usan para describir a otro con la personalidad de uno. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que este efecto se produce incluso cuando la gente sabía que ciertos rasgos no caracterizaban en realidad a las personas que habían hablado de ellos. Es decir, al describir a alguien como amable, también será visto como amable.