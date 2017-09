Que el modelo de familia "tradicional" cambió no hay dudas. Podría decirse que a la "familia tipo" hoy se le sumaron la ensamblada, la homoparental y, cada vez más de un tiempo a esta parte, la monoparental. No la devenida, que sería en los casos en que por fallecimiento o divorcio de uno de los padres el otro asume la mater/paternidad en solitario. Si no por elección.