⦁ Diálogo con amigos o pareja. A veces compartir experiencia ayuda a los pacientes a darse cuenta de que no están solos y también ayuda a canalizar la energía y evitar mayores trastornos.

⦁ Técnicas para reducir el estrés, como yoga, meditación o acupuntura, cualquier tipo de actividad ya sea física o no, que le genere placer a los placientes y que ayude a distraerse por unos momentos.

⦁ Realizar ejercicio para eliminar la tensión física y emocional.

⦁ Encontrar momentos de dispersión dónde los pacientes encuentren placer.

⦁ Reconocer las emociones y sentimientos que genera el no poder lograr el embarazo.