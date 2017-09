✅ Mejor Feng Shui con Simples cambios 👫para Maria y Leonardo. Quisimos dar mas caracter con presencia fuerte de elemento metal, ademas de tierra y un poco menos de fuego y agua. Luego de los cambios me contaron que estan durmiendo mejor y su alcoba se siente mas acogedora. 💖 ——– #fengshui #decor #energiafengshui #energia #fengshuicolombia #homestyle #fengshuilifestyle #interiordecor #diseñodeinteriores #interiordesign #decor #decoracioninteriores #decoration #decoracion_fengshui #colombia #interiorismo #bogota #buenavibra #fengshuitoday #goodvibes #fengshuiconsultant #fengshuiasesor #fengshuicharms #fengshuibogota #fengshuilifestyle

A post shared by Energia Feng Shui (@energia_fengshui) on Jul 31, 2017 at 4:16pm PDT