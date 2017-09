Amancio Ortega Gaona inició con una pequeña tienda en el noroeste de España la cual nombró "Zorba", debido a una popular película del año 1964 denominada Zorba el griego, según detalló The New York Times. Este nombre no duró mucho ya que el reconocido film fue también inspiración de muchos otros locales, como de un pequeño bar situado a solo dos cuadras del local de Amancio.