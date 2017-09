Hernández admite que los problemas de conectividad (falta de fibras ópticas para internet) dificultan la comunicación. "Es fundamental que los niños estudien, es la base de todo. Ellos entienden que si no lo hacen, no hay futuro. Pero también está bueno que lo hagan con las mejores herramientas". Frias, en el preciso instante que atiende nuestra llamada, debe explicar en la dirección, a los padres de un alumno, que su hijo no está concurriendo, y los problemas que esta decisión le ocasiona.