La popularidad de la salsa golf creció lentamente al principio, hasta los años 60 y 70, cuando las grandes marcas internacionales productoras de aderezos se inclinaron hacia la creación de variedades regionales en toda América del Sur. En la década de 1980, no había cóctel que estuviera completo sin un plato de palmitos o una cazuela con salsa de golf. En estos días, aunque no sea el aderezo "de moda", la salsa de golf sigue estando fácilmente disponible en los supermercados y los locales de comida rápida o "callejera" en toda la Argentina. En cualquier puesto de panchos o hamburguesas es impensado que no haya como opción de condimento la salsa golf.